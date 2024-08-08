Выяснилось, как грязный воздух влияет на наше настроение

Эксперты из Стэнфордского университета в США поведали о том, как грязный воздух влияет на наше настроение. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты выявили взаимосвязь между степенью загрязнения воздуха и настроением людей.

Во время своей работы ученые проанализировали феномен аффективной чувствительности к атмосферному загрязнению, то есть степени, в которой эмоции человека могут меняться в соответствии с ежедневными перепадами воздушной концентрации загрязняющих веществ.

Американцы в ходе опыта применили статистические модели к данным повторных измерений, полученным от 150 человек из США в течение более года.

Были оценены такие компоненты аффективного состояния человека, как возбуждение, уровень физиологической активации и валентность (позитивность или негативность) его настроения.

В итоге была продемонстрирована жизнеспособность использования данных о загрязнении воздуха, полученных от местных мониторов качества воздуха, вместе с психологическими данными для оценки аффективной чувствительности к атмосферному загрязнению отдельных лиц.

Оказалось, что аффективное возбуждение было ниже обычного в дни с более высоким, чем обычно, загрязнением воздуха.

Кроме этого, были существенные различия в аффективной чувствительности к атмосферному загрязнению между отдельными лицами.

Резюмируется, что подобные выводы могут частично объяснить один из механизмов, посредством которого воздействие загрязнения воздуха увеличивает долгосрочный риск неблагоприятных последствий для психического здоровья, таких как тревога и депрессия.

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