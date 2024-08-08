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Новости > Стало известно, в какой рыбе больше всего ртути

Стало известно, в какой рыбе больше всего ртути

Агата Кловская
08.08.24 13:22
87
Стало известно, в какой рыбе больше всего ртути

Эксперты из Агентства по охране окружающей среды в США поведали о том, какая рыба содержит больше всего ртути. Ее употребление следует ограничить двумя порциями в неделю.

Сообщается, что это судак, налим и крупная форель.

Увы, эти виды рыбы способны накапливать ртуть в высоких концентрациях в своей жировой ткани.

Поясняется, что ртуть образуется в результате метаболизма водных микроорганизмов, после чего ее поглощают водоросли, которые едят рыбы и другие животные, стоящие выше в пищевой цепи.

Акцентируется, что осторожно следует есть хищные виды рыб, которые усиленно накапливают ртуть, поскольку поедают другую рыбу, уже содержащую этот опасный металл.

Также необходимо осторожно выбирать виды рыбы для употребления и отслеживать количество потребляемых порций, что поможет избежать возможных негативных последствий для здоровья и получить пользу от умеренного и сбалансированного потребления этого типа продукта.

Ранее ученые поведали о небывалой пользе рыбьего жира.

Тэги: ртуть, здоровье, мир, рыба

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