В Европе газ максимально подорожал с конца прошлого года

В Европе продолжает дорожать газ. Данные на четверг, 8 августа, приводит лондонская биржа ICE.

Цифры свидетельствуют о том, что стоимость «голубого топлива» достигла максимума с декабря 2023-го года.

В начале торговой сессии ближайшие сентябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, который находится в Нидерландах) открыли у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров.

Сейчас цена составляет составляет 434,4 доллара.

Отметим, что динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, когда платили 434,2 доллара за тысячу кубометров.

Ранее в России прогнозируют крах нефтегазовой экономики.