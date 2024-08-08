Маск обвинил американских демократов в цензуре

Бизнесмен Илон Маск продолжает воевать с Демократической партией США. В своей социальной сети Х он выдвинул новые обвинения.

Так, миллиардер отреагировал на слова кандидата в вице-президенты США в команде Камалы Харрис и губернатора штата Миннесота Тима Уолца, который зачявил, что гарантия свободы слова не распространяется на дезинформацию или разжигающие ненависть высказывания.

Илон Маск написал: «Странно, что демократы раньше были партией свободы слова, а теперь стали ярыми сторонниками цензуры».

Также он назвал политика глупцом.

Ранее Маск наехал на Google из-за Трампа.