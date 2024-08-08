В России частично перестал работать YouTube

В четверг, 8 августа, в России частично перестал работать видеохостинг YouTube. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что сервис не функционирует на компьютерах.

Говорится, что при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения.

Добавляется, что независимо от провайдера домашнего интернета, YouTube не загружается, у части людей выдает ошибку, некоторые наблюдают бесконечную загрузку.

При этом у пользователей, которые таки сумели зайти на видеохостинг, тот сообщает об отсутствии интернета и просит проверить подключение к нему.

Ранее мы писали, что Кремль закрывает россиянам доступ к YouTube.