На Сумщине эвакуируют жителей пяти общин

В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов пяти общин Сумского района. Об этом во время национального марафона сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет пресс-служба Сумской ОВА.

«Ситуация на Сумщине достаточно напряженная. Больше суток продолжалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые слышат сегодня жители Сум и области — это работа нашей противовоздушной обороны. Такого прикрытия еще не было в Сумской области», — сказал он.

Владимир Артюх сообщил, что обстановка в области — под контролем ВСУ, но опасность для гражданских очень высока.

Напомним, из 18 сел в Сумской области эвакуированы все жители.