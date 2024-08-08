В НАТО призвали Россию вывести войска с оккупированных территорий Грузии

В НАТО заявили о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и призвали Россию вывести свои войска с территории Южной Осетии и Абхазии. Соответствующий пост разместила представительница НАТО Фара Дахлалла в соцсети X.

Она подчеркнула, что Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии, несмотря на многолетнюю оккупацию.

«Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии», — написала пресс-секретарь НАТО.

Как известно, Россия ввела войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала «независимость» регионов.

Напомним, Россия могла потерять контроль над 350 квадратными км в Курской области.