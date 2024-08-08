Более 95% украинских военнопленных в России подверглись пыткам, — ООН

ООН отмечает, что более 95% украинских военных подверглись пыткам в российском плену. Организация параллельно отмечает, что в Украине лагеря для пленных соответствуют нормам гуманитарного права. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл в эфире нидерландского телеканала NOS.

«Пленные подвергаются пыткам во время первого допроса. Их бьют металлическими прутьями и палками, раздевают, жестко бьют электрическим током. Это ужасно. Безусловно, это худшее, что я видела за 20 лет своей карьеры во время посещения пленных от имени ООН. Такое произошло с более чем 95% украинских военнопленных», — отметила Белл.

По ее словам, информацию о пребывании в плену украинских военнопленных чаще всего собирают во время разговоров уже по их возвращении.

В то время как к российским военнопленным мониторинговая миссия имеет прямой доступ и может непосредственно оценить место содержания.

«Украинские власти предоставляют нам доступ к лагерям и временным тюрем для военнопленных. В первые дни там были некоторые проблемы, однако за последние 1,5 года мы наблюдали условия содержания, которые соответствуют нормам гуманитарного права войны», — подчеркнула глава мониторинговой миссии.

Напомним, стало известно, сколько пленных украинских военных казнили россияне.