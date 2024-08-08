США отреагировали на события в Курской области России

Администрация Соединенных Штатов обратится в Киев, чтобы «чуть лучше понять» ситуацию в Курской области России. Об этом заявил советник по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге, пишет Bloomberg.

По его словам, чиновники США свяжутся с украинскими коллегами, чтобы «получить получше понимание ситуации» в Курской области РФ.

Кирби отметил, что США не изменили свою политику по ударам по территории России. Украина может бить американским оружием только по приграничной РФ, откуда та и атакует, в частности, Харьковщину.

Напомним, в ОП впервые прокомментировали события в Курской области.