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Новости > В ОП впервые прокомментировали события в Курской области

В ОП впервые прокомментировали события в Курской области

Александр Панько
08.08.24 10:15
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В ОП впервые прокомментировали события в Курской области

События в Курской и Белгородской областях демонстрируют подлинное отношение россиян к войне с Украиной и режиму кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

«Реальное (не пропагандистское) „миролюбие“ русского народа исследовано гораздо хуже, чем, скажем, поверхность Марса. Базовая теория зарубежной российской оппозиции и реликтовых западных русофилов заключается в том, что „глубинный народ не поддерживает Путина и войну с Украиной“. Это фатальная ошибка. А репрессии якобы заставляют его скрывать свое мнение, радоваться в соцсетях ракетным ударам по городам Украины и записываться в армию», — написал Подоляк.

Он отметил, что отсутствие адекватной реакции россиян на «контрвойну» лишь подтверждает мнение о том, что граждане России имеют «прочную сознательную взаимосвязь» со своей властью. Кроме того, призывы не доверять результатам опросов, показывающих одобрение россиянами войны, являются классической ошибкой, отметил Подоляк.

«События в Курской или Белгородской областях дают нам возможность поставить определенный лабораторный эксперимент. Пока репрессивная машина РФ пылает в кустах, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. «Наконец-то воля!» Будем ждать таких кадров. Хотя уже очевидна невозможность этого... Перефразируя: «Мы без конца проклинаем Путина, и, конечно, за дело. И все же я хочу спросить: кто же подписал миллион контрактов с ВС РФ и кто совершает тысячи конкретных преступлений?», — подытожил советник руководителя ОП.

В то же время в эфире телемарафона Подоляк отметил, что говорить о событиях в Курской области могут только военные и в том случае, если это нужно.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 587 510 солдат.

Тэги: Курская область, Офис президента Украины, Михаил Подоляк

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