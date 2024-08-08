Боксер Александр Хижняк принес Украине еще одно золото на Олимпиаде-2024

На Олимпийских играх 2024 в Париже завершились соревнования в боксе в весовой категории до 80 кг. Украинский боксер Александр Хижняк стал победителем Олимпиады-2024.

Соперником Хижняка в финале был Нурбек Оралбай из Казахстана.

Первый раунд Хижняк на записках судей выиграл (3:2), затем проиграл вторую трехминутку (2:3).

Все решил третий раунд, где украинец был активнее, разбил нос сопернику и заслуженно выиграл золотую медаль (общий счет – 3:2).

На данный момент у сборной Украины в активе 8 медалей (3–2–3), наша команда поднялась на 17-е место в медальном зачете.

Напомним, украинский гимнаст Илья Ковтун взял «серебро» на Олимпиаде в Париже.