Профессор из США призвал пить воду осторожно

Профессор в области диетологии и интегративной физиологии из университета Юты в США Тандер Джалили призвал пить воду осторожно. Стало известно, в чем опасность.

По его словам, употребление более одного литра воды в час может грозить нарушением электролитного баланса и стремительным ухудшением самочувствия.

Ученый сказал, что почки человека в норме способны отфильтровывать один литр воды в течение часа.

Поясняется, что при злоупотреблении питьевой водой повышается риск гипонатриемии – снижения концентрации натрия в сыворотке крови до 136 ммоль/л.

Говорится также о том, натрий играет важную роль в регулировании количества жидкости в организме.

Сообщается, что при его недостатке вода начинает скапливаться вокруг клеток.

Американец рассказал, что симптомы гипонатриемии могут быть разнообразными, от слабости и усталости до судорог и помутнения сознания.

Так, в определенных случаях избыток воды может вызывать боль в груди, затрудненное дыхание и другие ощущения, схожие с симптомами инфаркта.

Информируется, что гипонатриемия также может стать причиной летального исхода.

Указывается, что в США опасное снижение концентрации натрия в крови ежегодно диагностируют более чем у трех миллионов человек, а число случаев гипонатриемии постоянно растет. Ученые предполагают, что так происходит из-за экстремальной жары.

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