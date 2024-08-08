Профессор из США призвал пить воду осторожно

Профессор в области диетологии и интегративной физиологии из университета Юты в США Тандер Джалили призвал пить воду осторожно. Стало известно, в чем опасность.
По его словам, употребление более одного литра воды в час может грозить нарушением электролитного баланса и стремительным ухудшением самочувствия.
Ученый сказал, что почки человека в норме способны отфильтровывать один литр воды в течение часа.
Поясняется, что при злоупотреблении питьевой водой повышается риск гипонатриемии – снижения концентрации натрия в сыворотке крови до 136 ммоль/л.
Говорится также о том, натрий играет важную роль в регулировании количества жидкости в организме.
Сообщается, что при его недостатке вода начинает скапливаться вокруг клеток.
Американец рассказал, что симптомы гипонатриемии могут быть разнообразными, от слабости и усталости до судорог и помутнения сознания.
Так, в определенных случаях избыток воды может вызывать боль в груди, затрудненное дыхание и другие ощущения, схожие с симптомами инфаркта.
Информируется, что гипонатриемия также может стать причиной летального исхода.
Указывается, что в США опасное снижение концентрации натрия в крови ежегодно диагностируют более чем у трех миллионов человек, а число случаев гипонатриемии постоянно растет. Ученые предполагают, что так происходит из-за экстремальной жары.
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