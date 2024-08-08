Ученые раскрыли нейронный механизм формирования кокаиновой зависимости

Эксперты из Копенгагенского университета в Дании раскрыли секрет кокаина. Появились данные их отчета.

Специалисты раскрыли нейронный механизм формирования кокаиновой зависимости.

Во время опыта ученые использовали мощнейший в мире электронный микроскоп для изучения структуры особого белка под названием DAT, отвечающего за перенос гормона дофамина.

Поясняется, что дофамин стимулирует центр вознаграждения в мозге и вызывает приятные ощущения.

В итоге оказалось, что кокаин сам по себе не вызывает выброса дофамина.

Датчане говорят, что вместо этого наркотик нарушает работу DAT, не давая ему удалять гормон из центра вознаграждения.

Сообщается, что в результате мозг человека начинает воспринимать любое действие как приносящее удовольствие.

Профессор Клаус Леланд поведал: «Когда кокаин блокирует транспортер дофамина, дофамин будет продолжать стимулировать центр вознаграждения – даже если сам опыт не особенно приятен».

Добавляется: «Мы становимся неспособными различать, что действительно приятно, а что нет, и тогда все типы входных данных, получаемых нашими чувствами, будут казаться прекрасными. Можно сказать, что кокаин обманывает мозг. Это форма химического промывания мозгов».

Резюмируется, что осознание принципа работы кокаина и других вызывающих эйфорию наркотиков поможет найти методы избавления людей от пагубной зависимости.

Ранее бразильцев напугали кокаиновые акулы.