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Новости > Бразильцы поведали о небывалой пользе апельсинового сока

Бразильцы поведали о небывалой пользе апельсинового сока

Агата Кловская
08.08.24 15:36
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Бразильцы поведали о небывалой пользе апельсинового сока

Эксперты из Школы фармацевтических наук университета Паулиста в Бразилии поведали о небывалой пользе апельсинового сока. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что ежедневное потребление двух стаканов этого напитка снижает уровень холестерина в крови.

В проведенном опыте участвовали 129 людей в возрасте от 18 до 66 лет.

Специалисты оценили рацион их питания и попросили подопытных поведать, употребляют ли они апельсиновый сок.

Полученные данные ученые сопоставили с показателями концентрации холестерина в крови испытуемых.

В итоге оказалось, что у тех, кто выпивал по два стакана (480 миллилитров) апельсинового сока ежедневно в течение года, общий уровень холестерина в крови был значительно ниже по сравнению с теми, кто не употреблял этот напиток.

Ранее стало известно, какие алкогольные напитки нельзя смешивать.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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