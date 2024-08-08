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Новости > Американцы поведали о кошках кое-что трогательное

Американцы поведали о кошках кое-что трогательное

Агата Кловская
08.08.24 16:41
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Американцы поведали о кошках кое-что трогательное

Эксперты из Оклендского университета в США выяснили о кошках кое-что трогательное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что эти домашние животные способны испытывать скорбь при утрате других питомцев, живших с ними под одной крышей, даже если это собаки.

Поясняется, что траур это устоявшееся явление в животном мире.

Так, сообщают ученые, слоны, дельфины и шимпанзе демонстрируют сложное поведение, например, охраняют тело своего товарища после его кончины.

Впрочем, до недавнего времени было неизвестно, способны ли кошки испытывать схожие чувства в результате потери.

Во время опыта исследователи опросили более 450 владельцев кошек, у которых недавно скончался другой питомец.

Уточняется, что примерно в двух третях случаев речь шла об уходе из жизни другого кота, в остальных случаях это были собаки.

В итоге выяснилось, что кошки страдают от потери четвероногого друга.

Добавляется, что это проявляется в изменении поведения, повышенной тревоге, а также ухудшении сна, аппетита и интереса к играм.

Так, кошки меньше спали, ели и играли, а больше искали внимания людей и других домашних животных, прятались, проводили время в одиночестве и ходили в поисках покинувших их товарищей.

Резюмируется, что скорбь это универсальное чувство, распространенное в животном мире.

Ранее был раскрыт забавный секрет кошек.

Тэги: ученые, мир, наука, кошки

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