Названы признаки тихого инсульта

Российский невролог Наталья Щипицина поведала, как определить тихий инсульт. Она назвала его признаки.

Специалист сказала: «Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизод нарушения речи».

По ее словам, кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут свидетельствовать об уже сформировавшемся очаге ишемии в веществе головного мозга, для постановки более точного диагноза необходимо наблюдаться у врача в течение суток.

Эксперт поясняет: «Преходящие эпизоды нарушения мозговых кровообращений врач-невролог расценивает в рамках обычного гипертонического криза. То есть если терапевт измеряет артериальное давление, и оно выше, чем 140 на 190, то невролог рассматривает гипертонический криз как эпизод преходящего нарушения мозгового кровообращения. Восстановится кровоток в этой зоне или не восстановится, можно судить только спустя сутки».

Подчеркивается, что медики должны наблюдать за таким больным в течение суток, провести нейровизуализацию, а именно МРТ головного мозга в определенном режиме.

Резюмируется: «Только этот режим в первые часы может показать наличие инсульта у человека, и тогда можно вовремя и правильно провести лечение, чтобы минимизировать последствия для здоровья человека».

Ранее был найден необычный способ предсказать инфаркт и инсульт.