Болгария решила перейти на евро

Болгария собирается перейти на евро. Принято важное решение.
Народное собрание страны приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту.
Документ регулирует принципы, рамки и процедуры введения евро в обращение в Болгарии, устанавливает правила перехода на евро и вводит переходный период, который даст гражданам время адаптироваться к новой валюте.
Впрочем, стоит уточнить, что дата введения евро в обращение в Болгарии остается до сих пор неизвестной.
Теперь ее утвердит Совет ЕС.
Что будет дальше?
После вступления закона в силу в течение одного месяца в стране будет сохраняться режим использования двух валют на равных условиях – болгарского лева и евро.
Добавим, что в конце переходного периода болгарский лев должен быть полностью выведен из обращения.
Стоит сказать, что цены на товары и услуги будут указываться в двух валютах в течение года.
В законе сказано, что болгарский народный банк будет обязан обменивать болгарские левы граждан на евро в неограниченном количестве, без ограничения по времени и без взимания оплаты за услугу.
Наконец, за три рабочих дня до введения евро в обращение будут временно ограничены все безналичные транзакции – они возобновятся с первого рабочего дня введения новой валюты.
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