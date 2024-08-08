Вэнс не верит, что Россия нападет на Германию

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс сделал ряд громких заявлений. Его слова цитирует издание Semafor.

Соратник Дональда Трамрпа не верит, что Россия атакует Европу.

Он сказал: «Когда администрация Камалы Харрис говорит, что если мы не остановим Владимира Путина в Украине, он двинется маршем до самой Германии, во-первых, это неправда, а во-вторых: что это говорит об обороноспособности Германии?».

Политик добавил: «Это четвертая или пятая крупнейшая экономика в мире, и если они не могут отразить российское вторжение, это не значит, что Америка должна фактически служить защитником безопасности Германии».

Джей Ди Вэнс считает: «Это значит, что немцам следует поднять свою задницу и инвестировать в свою собственную оборону».

Кроме этого республиканец пообещал, что они с Дональдом Трампом сохранят дружбу США с Европой, однако потребуют от европейских стран самодостаточности как в военном потенциале, так и в способности обеспечивать себя энергией без российских энергоресурсов.

Ранее Трамп рассказал, зачем ему понадобился Вэнс.