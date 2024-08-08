Байден заявил, что Трамп не отдаст власть просто так

Президент США Джо Байден считает, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не признает свое возможное поражение на выборах главы государства от демократки Камалы Харрис. Слова политика цитирует CBS News.

Джо Байден сказал: «Он говорит серьезно. Мы не воспринимаем его всерьез. Он говорит серьезно. Все эти слова о том, что «если мы проиграем, будет кровавая бойня, это будут украденные выборы».

Глава государства добавил: «Посмотрите, что они пытаются сделать сейчас в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса».

Ранее Трамп зло подшутил на Байденом.