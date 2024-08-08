Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 587 510 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 8 августа.

Сообщается, что были ликвидированы 587 510 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 431 танк, 16 332 боевые бронированные машины, 16 487 артиллерийских систем, 1 142 РСЗО, 914 средств ПВО, 366 самолетов, 327 вертолетов, 13 293 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 424 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 22 285 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 767 единиц специальной техники.

Ранее в Украине еще на три месяца продлили военное положение и мобилизацию.