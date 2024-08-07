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Новости > Искусственный интеллект поможет искать в космосе пригодные для жизни планеты

Искусственный интеллект поможет искать в космосе пригодные для жизни планеты

Александр Панько
07.08.24 13:08
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Искусственный интеллект поможет искать в космосе пригодные для жизни планеты

Эксперты из университета Антьокии в Медельине (Колумбия) всерьез озаботились поиском в космосе пригодных для жизни планет. Был разработан разработали инструмент на основе искусственного интеллекта для ускорения решения данной задачи.

Ученые говорят, что иногда для такого анализа требуется до двухсот транзитов (прохождений планеты перед своей звездой) для получения статистически значимых обнаружений воды, метана, озона и других биомаркеров, на что, увы, уходят месяцы и годы.

Сейчас же специалисты спроектировали и протестировали нейросеть, предназначенную для классификации спектров передачи и обнаружения биологических сигнатур (характерных признаков).

Информируется, что так как большая часть данных спектроскопии атмосферы экзопланет представляет собой шум, искусственный интеллект предназначен для его обработки, определения уровня шума и классификации атмосфер, которые могут содержать метан, озон и/или воду.

Колумбийцы сгенерировали миллион синтетических атмосферных спектров на основе хорошо известной планеты TRAPPIST-1e, а затем обучили на них свои модели.

Поясняется, что TRAPPIST-1e по размеру похожа на Землю и представляет собой каменистую планету в обитаемой зоне своей звезды.

В итоге нейросеть правильно идентифицировала спектры пропускания с подходящими уровнями соотношения сигнал/шум.

Резюмируется, что данная программа способна улучшить наблюдения с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», нацеленные на поиск следов внеземной жизни и пригодных для нее планет.

Ранее канадцы разгадали еще одну космическую тайну.

Тэги: ученые, мир, космос, наука, искусственный интеллект, технологии

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