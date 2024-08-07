В Украине еще на три месяца продлили военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней до 9 ноября. Об этом говорится в карточках законопроектов на сайте ВР.

Согласно процедуре, перед этим Верховная Рада поддержала продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно с 12 августа по 9 ноября.

До этого Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации в мае.

Напомним, в Раде предлагают ограничить мобилизацию мужчин до 25 лет.