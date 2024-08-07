USB SuperDrive: Apple сняла с производства легендарный дисковод

Компания Apple решила отказаться от своего легендарного внешнего дисковода для компьютеров USB SuperDrive. Об этом пишет портал 9to5Mac.

Там напомнили, что данное устройство давало возможность читать диски CD и DVD на Mac, которые не оборудованы приводом.

Американцы уже остановили его производство.

Эксперты говорят, что было сделано по причине снижения популярности компакт-дисков среди пользователей.

Уточняется при этом, что хотя Apple USB SuperDrive пропал из онлайн-магазина Apple, его все еще можно приобрести у некоторых розничных продавцов.

Напомним, что внешний дисковод был представлен после выхода MacBook Air в 2008-м году, первого ноутбука бренда без встроенного устройства для чтения дисков.

Резюмируем, что сегодня все компьютеры Apple не имеют встроенного дисковода.

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