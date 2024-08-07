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Новости > Стало известно, кто получит полномочия спецпредставителя США по восстановлению Украины

Стало известно, кто получит полномочия спецпредставителя США по восстановлению Украины

Агата Кловская
07.08.24 11:40
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Стало известно, кто получит полномочия спецпредставителя США по восстановлению Украины

Выполнять полномочия специального представителя США по восстановлению Украины после ухода с этой должности Пенни Прицкер будет выполнять заместитель главы Госдепа Ричард Верма. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По словам главы Госдепа, пребывание Прицкер на должности спецпредставителя США по восстановлению Украины ограничено одним годом, но «ее работа продолжится».

«Заместитель государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма продолжит ее работу в интересах усилий Соединенных Штатов по поддержке экономического восстановления Украины», — отметил Блинкен.

Также он заверил, что власти США хотят помочь Украине встать на ноги — в военном, экономическом и демократическом плане.

Блинкен напомнил, что достижениями Прицкер является ее поддержка предоставления Украине около 9 миллиардов долларов в рамках последнего пакета финансирования, который был принят в США, помощь в создании Консультативного совета по вопросам бизнеса в рамках платформы доноров G7+ и не только.

Напомним, в США назвали пять основных компонентов для экономического восстановления Украины.

Тэги: США, Украина, восстановление

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