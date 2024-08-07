Президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль. Но визит решили отложить.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, поведал посол Израиля в нашей стране Михаэль Бродский.

Дипломат отметил, что случилось это по инициативе украинской стороны.

Он также сказал: «Мы ценим призыв президента, сделанный сразу после 7 октября, к мировым лидерам приехать в Израиль, проявить солидарность».

Посол сообщил: «К сожалению, сам президент не приехал до сих пор в Израиль. Мы надеемся, что этот визит таки состоится. Мы будем рады видеть Владимира Зеленского в Израиле в любой момент».

Уточняется, что конкретных дат визита пока нет.

Резюмируется: «Однозначно была замечена позиция Украины, однозначно замечена поддержка со стороны Украины. Украина – одна из самых произраильских стран в Европе. Причем, мы чувствуем это на всех уровнях, и что особенно важно, мы чувствуем это в плане общественного мнения Украины, однозначно на стороне Израиля».

Ранее в Хезболле заявили о новой фазе конфликта с Израилем.