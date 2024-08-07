Ученые поведали о небывалой пользе рыбьего жира

Эксперты из университета Джорджии в США поведали о небывалой пользе рыбьего жира. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он снижает уровень плохого холестерина ЛПНП в крови у людей с генетической предрасположенностью к его повышению.

В опыте участвовали 441 тысяча человек.

Американцы рассчитали для каждого подопытного вероятность генетически обусловленного повышения общего уровня холестерина, холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности, оседающих на стенках сосудов), триглицеридов и холестерина ЛПВП (так называемого «хорошего» холестерина, снижающего риск образования бляшек).

Кроме этого, ученые собрали информацию об образе жизни испытуемых, их диете и приеме пищевых добавок.

В итоге оказалось, что у людей, которые сообщили о приеме добавок с рыбьим жиром, был более низкий уровень липидов в крови, чем изначально прогнозировалось.

Добавляется, что это касалось концентрации общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов.

Резюмируется, что рыбий жир помогает сохранять эластичность артерий, тем самым снижая риск тромбоза и болезней сердца, а подобный эффект особенно полезен для людей с генетически обусловленной гиперхолестеринемией.

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