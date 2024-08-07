Камала Харрис уже выбрала себе вице-президента

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис решила, что в случае ее победы на выборах вице-президентом станет губернатор Миннесоты Тим Уолз. Об этом сообщает Харрис в Twitter.

«Я с гордостью объявляю, что попросила Тима Уолза стать моим напарником на выборах», — написала Харрис.

По ее словам, как губернатор, тренер, учитель и ветеран, Уолз сделал для «рабочих семей», в одной из которых вырос он сам.

Тим Уолз является губернатором Миннесоты (эту должность он занимает уже второй срок). Также он занимает должность главы Ассоциации губернаторов-демократов.

До того, как Уолз был избран губернатором, он 12 лет работал в Конгрессе США. Также он был учителем и помощником футбольного тренера, служил в Нацгвардии США.

Будущий губернатор вырос в маленьком городе в Небраске. Поэтому, как пишут западные СМИ, белые американцы из сельских районов воспринимают его как «своего».

Именно этот факт, по мнению журналистов авторитетных западных изданий, может помочь Харрис завоевать симпатию части избирателей республиканцев.

Напомним, муж Харрис сделал пикантное признание.