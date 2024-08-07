Раскрыт секрет самой древней египетской пирамиды

Эксперты из Палеотехнического института во Франции раскрыли секрет пирамиды Джосера в Саккаре. Она является самой древней в Египте.

В отчете ученых сказано о том, что ее создатели могли использовать гидравлическую подъемную систему для транспортировки каменных блоков.

Напоминается, что пирамида Джосера, также известная как Ступенчатая пирамида, была построена около 2680-го года до нашей эры в качестве гробницы для фараона Третьей династии Джосера. Ее высота составляет 58 метров, и точный метод его возведения остается неясным до сих пор.

Французы полагают, вода могла поступать в две шахты, расположенные внутри самой пирамиды.

Добавляется, что расположенная рядом с пирамидой стена Гиср-эль-Мудир могла функционировать как заградительная плотина для улавливания осадка, который мог засорить структуру лифтовой системы.

Отмечается, что назначение этого заграждения ранее было неизвестным.

Резюмируется, что гидравлический подъемник применялся наряду с пандусами и другими методами перемещения каменных блоков. Функционирование водного лифта, по всей вероятности, зависело от доступного количества воды.

Ранее в пирамиде фараона Сахуры обнаружили восемь хранилищ.