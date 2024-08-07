Из-за запрета США бить ATACMS по аэродромам РФ, россияне успели эвакуировать Су-34, — Forbes

Этим летом у Украины была уникальная возможность атаковать российскую авиабазу «Мальшево» и уничтожить там российскую авиацию. Однако Соединенные Штаты не позволили использовать для удара ATACMS. Об этом сообщает Forbes.

Известно, что в начале лета этого года 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС России разместил десятки самолетов Су-34 на открытой стоянке на воронежской авиабазе «Мальшево» на юге РФ, примерно в 160 км от границы с Украиной. Именно эти самолеты сбрасывают КАБы на территорию Украины.

«Воронежское „Мальшево“ достаточно хорошо защищенной базой, поэтому украинцы просили разрешить обстрелять эту базу своими лучшими ракетами армейского тактического ракетного комплекса американского производства. ATACMS практически невозможно перехватить. Но администрация президента США Джо Байдена сказала „нет“», — пишет Forbes.

Тогда в Белом доме заявили, что ATACMS Украина может применять только на временно оккупированных территориях.

Разговоры о территории применения ATACMS были в пользу россиянам, и те успели вывести Су-34 из воронежского «Мальшево» и других пограничных аэродромов. Теперь Су-34 базируются в сотнях миль от границы и стали неуязвимы как для украинских беспилотников, так и для ATACMS.

Как отмечают СМИ, если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на использование ATACMS для ударов по российским аэродромам, «может быть уже слишком поздно».

Напомним, ГУР раскрыло подробности удара по аэродрому Морозовск.