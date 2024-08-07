Во Франции считают, что НАТО не сможет ответить на нападение России

В НАТО понимают, что в случае нападения с востока союзники столкнутся с проблемами перекидывания тяжелой техники и войск из-за «административных проволочек». Об этом заявил французский генерал Бертран Тужу, пишет Politico.

По его мнению, перемещение оборудования во время холодной войны по Европе было гораздо проще. Тужу отметил, что в случае, если Россия начнет нападение на страны НАТО, другим европейцам и американцам придется как можно быстрее перебросить войска на восточный фланг.

Но на практике это затрудняется длительными и разрозненными административными процессами, не приспособленными для перемещения техники по инфраструктуре и нехватке транспортных возможностей.

Генерал также напомнил, что в начале 2022 года Европа действительно осознала, насколько сложным может быть процесс перемещения техники.

«Мы обнаружили масштаб административной волокиты. В Украине идет война, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не позволено пересекать границу Германии», — сказал он.

Напомним, Писториус рассказал, когда РФ может напасть на одну из стран НАТО.