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Новости > Австралийцы рассказали о вреде перекусов для мозга

Австралийцы рассказали о вреде перекусов для мозга

Александр Панько
07.08.24 15:29
99
Австралийцы рассказали о вреде перекусов для мозга

Эксперты из университета Южной Австралии поведали о вреде перекусов. Стало известно, в чем подвох.

По их словам, частые перекусы способны негативно сказываться на когнитивных способностях.

Во время опыта специалисты оценили, как следование различным графикам приема пищи влияет на умственные способности.

Были собраны данные о состоянии здоровья добровольцев, а также зафиксированы базовые физические параметры (рост, вес, объемы) их тел.

Людей также попросили информировать, насколько часто они перекусывают между основными приемами пищи.

После этого подопытным предложили пройти тесты на оценку когнитивных способностей.

В итоге оказалось, что люди, которые постоянно перекусывают, справились с тестами хуже тех, кто придерживается регулярного режима питания.

Поясняется, что это может быть обусловлено тем, что постоянные перекусы приводят к нестабильному уровню глюкозы в крови, что, в свою очередь, негативно влияет на активность мозга.

Сообщается, что люди, которые питаются подобным образом, чаще набирают лишний вес, что объясняется тем, что калорийные перекусы не всегда воспринимаются как полноценная замена основному блюду.

Что же делать?

Для того, чтобы избежать увеличения веса и ослабления умственных способностей необходимо ограничить потребление сладких и углеводных закусок и отдавать предпочтение здоровым перекусам, содержащим белки и клетчатку.

Резюмируется, что подобные перекусы способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови и улучшают функционирование мозга.

Ранее была названа неочевидная причина ухудшения памяти.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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