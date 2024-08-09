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Новости > Невролог призвала не спать более девяти часов в сутки

Невролог призвала не спать более девяти часов в сутки

Агата Кловская
09.08.24 07:22
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Невролог призвала не спать более девяти часов в сутки

Российский невролог Екатерина Демьяновская поведала о сне кое-что важное. Она уточнила важную деталь.

По ее словам, если взрослый человек спит часто или регулярно более девяти часов в сутки, это может быть свидетельством проблем со здоровьем.

Так, увы, но люди, спящие более девяти часов в сутки, на 33% больше других подвержены риску ишемической болезни сердца, на 48% летальному исходу от сердечнососудистых заболеваний, подчеркнула врач.

Информируется, что между долгим сном и повышением уровня сахара в крови и развитием диабета второго типа есть связь.

Сообщается, что у тех, кто спит долго, вдвое выше риск развития сахарного диабета.

Резюмируется, что много спящие люди больше подвержены ожирению и нарушению обменных процессов, добавила специалистка.

Ранее оказалось, сон продлевает жизнь.

Тэги: здоровье, мир, сон

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