Стало известно, кому чаще всего снятся ночные кошмары

Эксперты из университета Орегона в США выяснили кое-что новое о ночных кошмарах. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была выявлена взаимосвязь между одиночеством и подобными снами.

Ученые говорят, что кошмары ухудшают качество ночного отдыха, что повышает риск сердечных заболеваний, инсультов и других проблем со здоровьем.

Во время опыта были проведены опросы среди более 1,6 тысячи американцев в возрасте от 18 до 81 года.

Кроме этого, ученые предложили возможное объяснение ночных кошмаров, которое коренится в эволюции.

По их словам, люди эволюционировали, чтобы испытывать стресс и повышенную бдительность в состоянии одиночества, а не под воздействием факторов окружающей среды, таких как пережитая травма.

Резюмируется, что полученные результаты согласуются с предположением, что борьба с одиночеством помогает уменьшить частоту ночных кошмаров, и данную возможность необходимо изучить в ходе клинических исследований.

Ранее оказалось, что социальные сети провоцируют ночные кошмары.