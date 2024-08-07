Гастроэнтеролог раскритиковала популярную кашу

Российский гастроэнтеролог Людмила Сухорукова раскритиковала манную кашу. Объяснила, почему есть ее не стоит.

Специалист сказала: «В народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое. На самом деле манка – это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутерброде с колбасой, зато она очень калорийна».

Эксперт добавила, что на завтрак не следует увлекаться фасованными мюсли и гранолой в батончиках, так как они сделаны с большим количеством рафинированного сахара и искусственных добавок.

Ранее британский профессор раскритиковал популярную диету.