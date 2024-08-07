Трамп зло подшутил на Байденом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп зло подшутил над нынешним главой государства Джо Байденом. Он сделал предположение, что тот может снова баллотироваться на второй срок на грядущем съезде Демократической партии.

Как известно, накануне нынешний вице-президент Камала Харрис заручилась официальной поддержкой 99% делегатов от демократов в ходе недельного онлайн голосования.

Формально ее номинация будет закреплена по итогам съезда партии в Чикаго, который пройдет c 19 по 22 августа.

Дональд Трамп отметил: «Каковы шансы, что мошенник Джо Байден, худший президент в истории США, чье президентство было неконституционно украдено у него явится на Национальный съезд Демократической партии и попытается вернуть себе номинацию, начав с того, что вызовет меня на еще одни дебаты?»

По его слова, Джо Байден уверен, что совершил огромную ошибку, отдав свою номинацию вследствие давления его однопартийцев, среди которых были бывший спикер нижней палаты Нэнси Пелоси и экс-президент Барак Обама.

Ранее мы писали, что Харрис догоняет Трампа у букмекеров.