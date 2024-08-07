Нигер заявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Еще одна африканская страна решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. На этот раз это сделал Нигер.

Заявление озвучил представитель военного переходного правительства Амаду Абдраман.

Он сказал: «Учитывая серьезность ситуации и признанную и предполагаемую причастность Украины к агрессии Мали, правительство Нигера, полностью солидарное с правительством и народом Мали, принимает следующие меры: во-первых, немедленный разрыв дипломатических отношений между Нигером и Украиной, во-вторых, обращение в совет безопасности ООН с просьбой вынести решение в отношении украинской агрессии и ее спонсоров».

Чиновник добавил: «Мы призываем международное сообщество противостоять принятому Украиной решению выступить в защиту терроризма в глобальном контексте, в котором игнорируется необходимость борьбы с этим злом».

Ранее Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной.