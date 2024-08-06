Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Юрий Панечко ворует 7% из контрактов по фортификациям на Волыни, - СМИ

Юрий Панечко ворует 7% из контрактов по фортификациям на Волыни, - СМИ

Автор: «Фраза»
06.08.24 20:18
101
Юрий Панечко ворует 7% из контрактов по фортификациям на Волыни, - СМИ

Хотя фортификационные сооружения на границе с Беларусью и Волынской областью завершены на 99%, некоторые подрядчики не могут рассчитаться с рабочими. Дело в том, что они, как пишут СМИ, вынуждены платить дань куратору которого зовут Юрий Панечко.

Как рассказал представитель одной из строительных компаний, вовлеченный в возведение оборонных линий, предприниматели готовят обращение в НАБУ и другие правоохранительные органы.

СМИ также пишут следующее: ООО «Луцкавтодор-Сервис», ООО «Элитстрой-1», ООО «XXI век – плюс», ООО «Волыньстройтех», ООО «ВРСТРОЙ», ООО «Волынскострой», ООО «Бетон Брук Сервис», ООО "Бетон Брук Сервис", ООО "ДСК "Дерех", ООО "Кортакоз", ООО "РБП транс-мост", ООО "ЭДБ" получили контрактов на строительство оборонных линий более чем на 1 млрд грн, из этой суммы Панечко забрал почти 100 млн грн Юрий Панечко стал влиятельной фигурой во времена янтарной лихорадки Его землеустроительная компания «Терразем» оформляла земельные отводы под добычу янтаря. .Гекторы вокруг Шацких озер через ООО «Терразем» перешли в собственность руководителей полиции и других «клиентов» Юрия Панечко.

Затем Юрий Панечко распространил влияние на Службу местных автодорог. Уже во время войны Юра начал работать с контрактами на строительство оборонных линий.

Департамент инфраструктуры Волынской ОВА возглавляет его односельчанин Степан Билан из села Речки Львовской области. Именно он формирует условия тендеров, позволяющие определять нужного победителя. Руководитель Департамента экологии – племянница Панечка Леся Герасимчук. В прошлом ведущий специалист волынского геокадастра и заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Волынской области. Разрешительные документы управлением экологии выдаются только после уплаты неофициального «тарифа». Департаментом архитектуры руководит Василий Василенко, фигурант многочисленных уголовных производств по незаконному выводу земель из государственной собственности. Василенко завязан на землеустроительных организациях, контролируемых Панечком (ООО «ЗАПАДЗЕМЛЕПРОЕКТ», ООО «ЗАПАДЗЕМЛЕПРОЕКТ+», ООО «АЗИМУД ПЛЮС», ООО «ТЕРРАЗЕМ»). Землеустроительная документация других разработчиков блокируется и не утверждается.

Сейчас руководство ОВА пытается избавиться от Юрия Панечко, но у него мощные связи в силовых структурах".

Тэги: Юрій Панечко, Юрий Панечко

Комментарии

Статьи

30.07.24 18:41

Обзор рынка криптовалют во втором квартале 2024 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.08.24 21:22

Ирина Болгар показала детей Павла Дурова

06.08.24 16:56

Трамп заявил, что «добьется переговоров» Путина и Зеленского

06.08.24 16:34

Диетолог назвал фрукты и ягоды, которые содержат больше всего сахара

06.08.24 16:05

Журналист Бутусов благодарил российского писателя, призывающего уничтожить Украину, - СМИ

06.08.24 15:57

Британский профессор раскритиковал популярную диету

06.08.24 15:42

Госдеп отреагировал на идею сбития странами НАТО ракет над Украиной

06.08.24 15:15

В Раде предлагают разрешить депутатам с «бронью» выезжать за границу

06.08.24 14:47

В Минэнерго рассказали, за счет чего удалось стабилизировать ситуацию со светом

06.08.24 14:28

Трамп пообещал Киеву «справедливый мир»

06.08.24 16:56

Трамп заявил, что «добьется переговоров» Путина и Зеленского

06.08.24 14:28

Трамп пообещал Киеву «справедливый мир»

06.08.24 13:31

В Раде предлагают ограничить мобилизацию мужчин до 25 лет

06.08.24 10:24

Россия пытается скрыть в Крыму вспышку холеры

06.08.24 09:45

В «Укрэнерго» сообщили, будут ли применять отключения 6 августа

05.08.24 14:47

Украинский гимнаст Илья Ковтун взял «серебро» на Олимпиаде в Париже

05.08.24 14:20

В центре Киева военный устроил стрельбу

05.08.24 13:18

В Украине смертность втрое превышает рождаемость

05.08.24 09:41

В «Укрэнерго» сообщили, будут ли применяться отключения в понедельник

04.08.24 07:58

Ватикан прокомментировал жуткое открытие Олимпиады в Париже

31.07.24 17:07

Украинцам рассказали, чем будет удивлять погода в начале августа

01.08.24 09:47

Ученые узнали об именах людей кое-что удивительное

31.07.24 14:41

Глава Пентагона обеспокоен продвижением армии РФ в Украине

01.08.24 10:15

Иран грозится нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС

31.07.24 09:49

В Украине отключения света сегодня не прогнозируются

31.07.24 15:15

Шмыгаль назвал две причины улучшения ситуации со светом в Украине

01.08.24 13:02

Украинцы стали чаще покупать новые авто – названы самые популярные марки

31.07.24 13:58

Американцы обнаружили коронавирус у диких животных

02.08.24 17:14

Оказалось, что красивые люди… живут дольше

31.07.24 02:05

Олимпийскую деревню в Париже накрыла волна краж

Фото и Видео
ВСУ озвучили потери России в июле
ВСУ озвучили потери России в июле
ВСУ озвучили потери России в июле
ВСУ озвучили потери России в июле
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
У берегов Черноморска заметили... пингвина
У берегов Черноморска заметили... пингвина
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.