Юрий Панечко ворует 7% из контрактов по фортификациям на Волыни, - СМИ

Хотя фортификационные сооружения на границе с Беларусью и Волынской областью завершены на 99%, некоторые подрядчики не могут рассчитаться с рабочими. Дело в том, что они, как пишут СМИ, вынуждены платить дань куратору которого зовут Юрий Панечко.

Как рассказал представитель одной из строительных компаний, вовлеченный в возведение оборонных линий, предприниматели готовят обращение в НАБУ и другие правоохранительные органы.

СМИ также пишут следующее: ООО «Луцкавтодор-Сервис», ООО «Элитстрой-1», ООО «XXI век – плюс», ООО «Волыньстройтех», ООО «ВРСТРОЙ», ООО «Волынскострой», ООО «Бетон Брук Сервис», ООО "Бетон Брук Сервис", ООО "ДСК "Дерех", ООО "Кортакоз", ООО "РБП транс-мост", ООО "ЭДБ" получили контрактов на строительство оборонных линий более чем на 1 млрд грн, из этой суммы Панечко забрал почти 100 млн грн Юрий Панечко стал влиятельной фигурой во времена янтарной лихорадки Его землеустроительная компания «Терразем» оформляла земельные отводы под добычу янтаря. .Гекторы вокруг Шацких озер через ООО «Терразем» перешли в собственность руководителей полиции и других «клиентов» Юрия Панечко.

Затем Юрий Панечко распространил влияние на Службу местных автодорог. Уже во время войны Юра начал работать с контрактами на строительство оборонных линий.

Департамент инфраструктуры Волынской ОВА возглавляет его односельчанин Степан Билан из села Речки Львовской области. Именно он формирует условия тендеров, позволяющие определять нужного победителя. Руководитель Департамента экологии – племянница Панечка Леся Герасимчук. В прошлом ведущий специалист волынского геокадастра и заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Волынской области. Разрешительные документы управлением экологии выдаются только после уплаты неофициального «тарифа». Департаментом архитектуры руководит Василий Василенко, фигурант многочисленных уголовных производств по незаконному выводу земель из государственной собственности. Василенко завязан на землеустроительных организациях, контролируемых Панечком (ООО «ЗАПАДЗЕМЛЕПРОЕКТ», ООО «ЗАПАДЗЕМЛЕПРОЕКТ+», ООО «АЗИМУД ПЛЮС», ООО «ТЕРРАЗЕМ»). Землеустроительная документация других разработчиков блокируется и не утверждается.

Сейчас руководство ОВА пытается избавиться от Юрия Панечко, но у него мощные связи в силовых структурах".