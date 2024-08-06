Журналист Бутусов благодарил российского писателя, призывающего уничтожить Украину, - СМИ

Украинский журналист Юрий Бутусов ранее благодарил за «выполнение великой миссии» российского писателя и руководителя интернет-проекта «Я помню» Артема Драбкина. Последний в 2022 году публично поддержал СВО и сравнил ее с большой отечественной войной. Также он заявил, что цель России - уничтожение нынешнего антироссийского режима в Украине. Об этом пишут Украинские новости, публикуя скрины с Фейсбука.

Сейчас Драбкин берет интервью у «героев СВО» и героизирует их «подвиги». Также занимается популяризацией так называемой великой отечественной войны, «победы на фашизме» и «подвига советского народа», принимая интервью у ветеранов.

На скринах Бутусов благодарит Драбкина за масштабную работу, говорит, что перечитал все его интервью и обращается за советом.

Как также писали СМИ, в свое время Бутусов активно поддерживал Минские договоренности, а затем менял свое мнение в зависимости от политической конъюнктуры. А в 2015 году он публично обещал вылечить свои диагнозы и идти служить на передовую. Но даже в период полномасштабной агрессии он не сдержал слова оформив отсрочку от мобилизации, как отец трех дочерей.