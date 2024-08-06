Трамп заявил, что «добьется переговоров» Путина и Зеленского

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил о намерении связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Целью таких действий он называет стремление «добиться переговоров о мире». Об этом кандидат в президенты заявил во время разговора со стримером Эдином Россом на площадке Kick.

«Если я одержу победу на выборах, то, прежде всего, свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским — я очень хорошо знаю их обоих — и добьюсь того, что они начнут переговоры о мире», — уверяет Трамп.

Напомним, Трамп пообещал Киеву «справедливый мир».