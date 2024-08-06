В Раде предлагают разрешить депутатам с «бронью» выезжать за границу

В Верховной Раде предлагают предоставить право выезда за границу во время отсрочки или бронирования народным депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам и другим, кто имеет право на бронирование. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте, свидетельствует сайт ВР.

Законопроект № 1460 предусматривает внесение изменений в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Согласно документу, вышеупомянутые категории граждан смогут беспрепятственно пересекать государственную границу независимо от ограничений, связанных с военным положением.

Также предлагается не применять к ним меры воздействия и ограничения при рассмотрении вопроса оформления бронирования от мобилизации.

Законопроект должен пройти рассмотрение в профильных комитетах Верховной Рады, после чего будет вынесен на голосование.

Напомним, в Раде предлагают ограничить мобилизацию мужчин до 25 лет.