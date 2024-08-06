В Минэнерго рассказали, за счет чего удалось стабилизировать ситуацию со светом

Круглосуточная работа украинских энергетиков позволила стабилизировать ситуацию в энергосистеме, которую обстреливают россияне. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Она рассказала, что две недели назад у всех украинцев была сложная ситуация со светом, потому что с марта РФ совершила ряд массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. В частности, оккупанты разрушили большое количество генерирующих мощностей.

«Также значительно пострадали объекты системы передачи. Все это привело к тому, что сохранялся значительный дефицит в системе. Сейчас нам удалось больше стабилизировать ситуацию и в первую очередь конечно это круглосуточная работа энергетиков», — подчеркнула Гринчук.

Замминистра энергетики добавила, что было восстановлено достаточно много мощностей и энергетики сейчас продолжают работать.

«Мы продолжаем восстанавливать и ремонтировать. И это и этап переговоров, который планируется в рамках формулы мира, это и противовоздушная оборона, это и продолжение осуществления физической защиты наших объектов, потому что мы понимаем, что защита — это вопрос номер один», — подчеркнула Гринчук.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что сейчас идет самая масштабная в истории Украины ремонтная кампания в энергетической отрасли.

Напомним, в «Укрэнерго» сообщили, будут ли применять отключения 6 августа.