Трамп пообещал Киеву «справедливый мир»

Кандидат на должность президента США Дональд Трамп в рамках разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что в случае его избрания, поддержка Киева со стороны Вашингтона будет продолжаться. Об этом сообщает Politico.

«После выбора Венса своим кандидатом в вице-президенты первым иностранным лидером, которому позвонил по телефону Трамп, был Зеленский. Люди, которые знакомы с деталями, утверждают, что разговор прошел хорошо. Трамп сказал Зеленскому, что это „фейк“, что он на стороне Путина, и пообещал добиваться справедливого мира», — говорится в издании.

«Тот факт, что Трамп назвал это хорошим звонком, означает, что его враждебность Зеленскому — это старая новость», — пишут журналисты со ссылкой на бывшего посла США в Украине Джона Хербста.

Журналисты добавляют, что главными чертами Трампа есть: непредсказуемость, трансакционный, а не принципиальный подход к внешним делам, склонность к персонализации политики, когда в конфликте часто побеждает «я» Трампа.

«Но суть в том, что победа Трампа в ноябре не обязательно означает, что Украина обречена, а Путин спасен», — добавили в материале.

Напомним, вице-президент Трампа резко высказался по поводу войны в Украине.