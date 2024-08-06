В России задержаны еще двое чиновников минобороны

В РФ заявили о задержании директора парка российской армии Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития минобороны РФ Владимира Шестерова по делу о мошенничестве. Об этом информируют РосСМИ.

Следственный комитет РФ сообщил о задержании директора парка российской армии «Патриот» в Московской области Вячеслава Ахмедова. Суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Решение было принято в рамках расследования по подозрению в мошенничестве. Кроме того, задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров, решение о мере пресечения в отношении него еще не принято.

Ранее в России было возбуждено сразу несколько дел против чиновников российского минобороны. Сообщалось о задержании нескольких генералов — бывших заместителей министра обороны.