В Раде предлагают ограничить мобилизацию мужчин до 25 лет

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке наработал законопроект, запрещающий мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, признанных непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное. Об этом заявил секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко.

«Также в документе говорится, что люди до 25 лет, которые были мобилизованы при таких условиях, смогут увольняться со службы», — говорится в сообщении.

Комитет рекомендовал парламенту одобрить этот проект закона в первом чтении и в целом; документ должна рассмотреть Рада.

Мобилизации сейчас подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет, однако есть исключения в отношении мужчин моложе этого возраста. В частности, гражданин до 25 лет, уже состоящий на учете военнообязанных (а не призывников) и подлежащий мобилизации на общих основаниях. Это возможно, если он окончил военную кафедру и, соответственно, имеет офицерское звание или проходил военную службу.

Вторая категория людей, которых могут мобилизовать до 25 лет — непригодные к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодные в военное.

Напомним, мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать в отдельных случаях.