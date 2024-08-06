Буданов планировал операцию в Мали с 2023 года, — СМИ

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в «поддержке повстанцев-туарегов», которые в конце июля разгромили большой отряд «вагнеровцев». Издание The Times утверждает, что Украина якобы действительно искала сотрудничество с повстанцами еще в прошлом году.

Нынешняя хунта Мали, совершившая государственный переворот и свергшая законные власти страны в 2020 году, заявила, что заявления представителя ГУР Андрея Юсова о сотрудничестве с туарегами означают «нескрываемую агрессию против Мали и поддержку международного терроризма».

Согласно опубликованным документам Агентства нацбезопасности США, на которые ссылается СМИ, глава ГУР Кирилл Буданов планировал нападение на боевиков группы Вагнера в Мали еще в прошлом году.

Еще один «источник» газеты — неназванный российский Telegram-канал, который заявляет, что некоторых повстанцев-туарегов якобы «привезли в Украину», чтобы здесь «тренировать на FPV-дронах».

«Также имеются сведения о том, что украинский спецназ на протяжении последнего года принимал участие в операциях против боевиков Вагнера в Судане», — добавляет издание, не уточняя, на кого именно оно ссылается в этом утверждении.

Напомним, Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной.