ВОЗ считает ситуацию с оспой чрезвычайной

ВОЗ планирует объявить об эскалации вспышки обезьяньей оспы (mpox) и признать ситуацию с заболеванием международной чрезвычайной ситуацией. Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Тедрос указал, что смертоносный штамм оспы распространяется в нескольких африканских странах.

«Я рассматриваю возможность созыва чрезвычайного комитета по Международным медико-санитарным правилам, который должен проконсультировать меня по вопросу о том, следует ли объявить вспышку оспы чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение», — сказал он.

Он отметил, что ВОЗ совместно с Африканскими центрами контроля и профилактики заболеваний и другими партнерами активизирует усилия по борьбе с резким распространением болезни.

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (НСОСМЗ) — это самый высокий уровень тревоги, который может объявить ВОЗ, что дает генеральному директору право принимать решительные меры на основании рекомендаций комитета.

Обезьянья оспа — вирусное инфекционное заболевание, передаваемое человеку от инфицированных животных или в случае тесного физического контакта с зараженными людьми. Впервые заболевание было обнаружено у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго. Предыдущая глобальная вспышка оспы произошла два года назад.

Симптомы заболевания обычно включают лихорадку, сыпь и опухшие лимфатические узлы. Болезнь может протекать особенно тяжело у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой.

Напомним, оспу обезьян решили переименовать из-за расизма.