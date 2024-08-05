Буданов допустил уничтожение Крымского моста до конца года

Крымский мост может быть разрушен в ближайшее время, ведется работа. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Все работают и над дальними ударами, и над уничтожением Керченского моста. Это все требует, скажем так, решения комплексного. Работа идет», — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, может ли Крымский мост исчезнуть в ближайшие несколько месяцев, глава ГУР заверил, что «шансы есть».

Напомним, россияне строят новые укрепления у Крымского моста.