Украинский гимнаст Илья Ковтун взял «серебро» на Олимпиаде в Париже

5 августа в спортивной гимнастике в последний день соревнований на Олимпийских игр-2024 состоялись финалы на отдельных приборах. В борьбе за медали на параллельных брусьях приняли участие лидеры украинской сборной Илья Ковтун и Олег Верняев.

Украинец Илья Ковтун выиграл свою первую олимпийскую медаль. Илья выиграл серебро в упражнениях на параллельных брусьях (15.500 бала). Украинец на этой Олимпиаде дважды был четвертым, финишировал пятым в команде, а теперь завершил соревнования с наградой.

Другой представитель Украины Олег Верняев упал во время выполнения упражнений и занял восьмое место.

Победу в соревнованиях получил Цзоу Цзиньюань из Китая, а бронзу — Шинносуке Ока из Японии.

Спортивная гимнастика. Параллельные брусья, финал ОИ-2024:

1. Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16.200;

2. Илья Ковтун (Украина) — 15.500;

3. Шинносуке Ока (Япония) — 15.300;

...

8. Олег Верняев (Украина) — 13.300.

Для Ковтуна серебряная награда Парижа стала первой олимпийской в ​​карьере. На Олимпиаде-2024 он ранее дважды финишировал четвертым — в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях.

Накануне Украина получила две награды в прыжках в высоту. Мировая рекордсменка Ярослава Магучих выиграла соревнование с результатом 2.00 м. Зато ее соотечественница Ирина Геращенко разделила бронзовую медаль с австралийской атлеткой Элеанор Паттерсон.

Также вчера метатель молота Михаил Кохан завоевал «бронзу» в дисциплине. В лучшей попытке украинец отправил спортивный снаряд на 79.39 м. Победителем соревнований стал канадец Итан Катцберг, метнувший молот аж на 84.12 м.

Напомним, украинец Сергей Кулиш взял серебро в стрельбе из винтовки.