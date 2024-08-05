«Динамо» узнало следующего соперника. Для этого нужно пройти «Рейнджерс»

5 августа в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

В этом раунде Q4 ЛЧ участвуют 14 команд — 10 по Пути чемпионов (победители 3-го раунда Q3) и 4 клуба по Пути представителей лиг.

Киевское «Динамо» узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 4-м раунде ЛЧ, если обыграют «Рейнджерс» (Шотландия) в Q3.

Потенциальным соперником для победителя пары «Динамо» — «Рейнджерс» будет победитель пары «РБ Зальцбург» (Австрия) / «Твенте» (Нидерланды).

Матчи Q4 Лиги чемпионов пройдут 20/21 и 27/28 августа 2024 года.

«Динамо» необходимо пройти «Рейнджерс» и еще одного оппонента, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ. В противном случае киевляне попадут в основной раунд Лиги Европы.

Команды, которые выиграют противостояния Q4 ЛЧ, получат путевки в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги Европы.

Донецкий «Шахтер» как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

«Лилль» (Франция) / «Фенербахче» (Турция) — «Славия» (Чехия) / «Юнион Сен-Жилуаз» (Бельгия);

«Динамо» (Украина) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «РБ Зальцбург» (Австрия) / «Твенте» (Нидерланды).

Напомним, гранд итальянского футбола нацелился на лидера «Динамо».