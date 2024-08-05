РФ создала фейковое приложение «Резерв+»

Российская Федерация создала фейковое приложение «Резерв+», чтобы собирать персональные данные украинцев. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает Facebook.

По ее словам, враг создает веб-приложения, которые должны выглядеть как «Резерв+» и планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных.

«Мы уже знаем про это и работаем над обеспечением вашей защиты», — сказала заместитель министра.

Черногоренко предостерегла украинцев быть внимательными и проверять источники, на которые граждане осуществляют переход.

Также она призвала пользоваться только официальным сайтом «Резерв+» ( reservplus.mod.gov.ua) и не переходить по ссылкам, имитирующим название и которые заканчиваются на .top, .website, .org и т.д.

Кроме того, Черногоренко подчеркнула, чтобы при загрузке приложения украинцы проверяли, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

Напомним, в «Резерв+» запустят автоматическое предоставление оторочки.